Malatya’da engellileri anlamak için etkinlik yapıldı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü” dolayısıyla program düzenlendi. Programda, engelli ve özel gereksinimleri bulunan bireyleri anlamak için gözleri kapalı şekilde futsal maçı, görme engelli kabartma yüzey parkuru, tekerlekli sandalyeyle empati, işitme dili ile şarkı söyleme gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kapalı Spor Salonu’ndaki programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Abdullbaki Karaca ile Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu’nun yanı sıra öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen programa ayrıca Dans Topluluğu, Derebeyleri Taraftar Topluluğu, İnovasyon ve Katılım Topluluğu, Sosyal Politika Topluluğu, Odyoloji Topluluğu, Uluslararası Öğrenci Topluluğu, Engelsiz İnönü Topluluğu, Siyasal Gelişim Topluluğu, Özel Eğitim Topluluğu, Milli Kardeşlik ve İstişare Topluluğu ile Terapi ve Rehabilitasyon Topluğu da katılım gösterdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program daha sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın konuşmasıyla devam etti. Konuşmasına 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nü tebrik ederek başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu konudaki farkındalığın en üst düzeye çıkarılmasını ve engelsiz bir dünya için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirtti. Engelsiz bir üniversite için çok çaba sarf ettiklerini dile getiren Kızılay, “Özel çocuklarımızın, gençlerimizin çok kıymetli ailelerine, üniversite olarak yanında olduğumuzu, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için imkanlarımızı seferber ettiğimizi, engelsiz bir üniversite kurmak için, engelsiz bir eğitim oluşturmak için elimizden geleni yaptığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Yusuf Abay ise kendi engelinden örnek vererek bu konuda çeşitli bilgiler paylaştı. Konuşmasının devamında Abay “Herkes birer engelli adayıdır. Ancak pozitif ayrımcılık ile engellilik hayatta başarıya engel değildir. Bunun örneklerinden birisi de benim. Ben fiziki olarak dışarıdan anlaşılmadığımın farkındayım ama engelleyici sadece gözlerin görmemesi, yürüyememe ya da işitme değildir. Hatta bana arkadaşlarım ve çevrem takılırlar. ‘Senin neren engelli?’ diye. Yer değiştirelim dediğimde ise bunu engelin dışında kabul ederler” şeklinde konuştu.

Sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklara da değinen Abay, “Engellilerin sorunlarından birisi de sosyal hayatta bize çıkarılan engeller. Örnek veriyorum toplu taşımada engelliler, 65 yaş üstü hamileler için ayrılan koltuklar var ya da yine engelliler için otoparklar, asansörler var. Bunları en azından gerektiğinde boş bırakılması veya yer verilmesi de bizim açımızdan hayatın kolaylaştırılmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

Topluluk başkanlarının da konuştuğu programda, engelli ve özel gereksinimleri bulunan bireyleri anlamak için gözleri kapalı şekilde futsal maçı, görme engelli kabartma yüzey parkuru, tekerlekli sandalyeyle empati, işitme dili ile şarkı söyleme gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Öte yandan programda, Özel Eğitim Topluluğu tarafından düzenlenen materyal sergisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.