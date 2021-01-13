Malatya’da engelli ve aileleri için çalıştay

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Engelliler ve Ailelerinin Sorunları Çalıştayı’ düzenlendi.

Çalıştay, Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirildi. Çalıştayda, engelliler ile ailelerinin güncel sorunları ve Malatya da yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Malatya da engellilere yönelik hizmet veren kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, ilimizde engellilerin ve ailelerinin karşılaştığı sorunların neler olduğu sorunlara ne gibi çözümler getirilebileceği, engellilik alanında yürütülen ve yürütülmesi düşünülen plan ve projelerin neler olduğu ortaya konması amacıyla bu çalıştayın düzenlendiğini ifade etti.

Engelli ve ailelerinin öncelikli ihtiyaçlarının neler olduğu ile ilgili hali hazırda ne çalışmaların yapıldığını ifade eden Bulut, “Ayrıca bu tür toplantı ve çalıştayların belli zaman dilimlerinde tekrarlanarak bu alanda çalışan kişi ve kurumların yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalara dair gelişmelerin diğer kişi ve kurumlar tarafından da haberdar olması, bu çalışmalara yeni katkılar sağlamaları imkanı doğacaktır. Ben katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalıştaya, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi Sağlık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Engellilik alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve yöneticileri katıldı.