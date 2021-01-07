Malatya’da el yapımı şarap ele geçirildi

Malatya’da, 394 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir şahsın el yapımı şarap imal ve satışı yaptığı bilgisi elde edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın aracında yapılan aramada 19 litrelik damacanalarda 83 litre el yapımı şarap ile ikameti ve deposunda yapılan aramada 311 litre olmak üzere toplam 394 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.