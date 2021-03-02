Malatya’da da öğrenciler ders başı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni korona virüs önlemleri ve bazı kısıtlamaların kaldırılması kararından sonra Malatya’da öğrenciler okula merhaba dedi

Kabine tarafından Malatya’nın Orta Risk Grubu’nda yer alan iller arasında sayılmasından dolayı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak karar aldı. Karardan sonra bu sabahtan itibaren öğrenciler okulda ders başı yaptı.

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında, “İlimiz genelinde 2 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere bazı kararlar alınmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, Lise hazırlık 9. 10. ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanmasına, Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren Özel Eğitim Okul ve sınıfların tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlamasına, Liselerdeki sınavların 8 Mart Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilmesine, Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmaya devam edilmesine, Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir” denildi.