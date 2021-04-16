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Malatya’da bir mahalleye Covid-19 karantinası

Malatya’da bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.

MALATYA 16.04.2021, 15:41
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Malatya’da bir mahalleye Covid-19 karantinası

Malatya’da bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Doğanşehir İlçesi Beğre Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 16 Nisan 2021 tarihi saat:14.00’dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır” denildi.

Jandarma tarafından sözü edilen mahalleye giriş ve çıkışlar zorunlu haller dışında kapatıldı.
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