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Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Malatya’da, bir kırsal mahalle daha Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

MALATYA 02.04.2021, 15:13
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Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Malatya’da, bir kırsal mahalle daha Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Arapgir İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, Yukarıyabanlı Mahallesi’nde 8 kişide Covid-19 pandemisi tespit edilmesi nedeniyle, 2 Nisan’da saat 15.00’den itibaren 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verdi. Mahalleye giriş çıkış yasağının temininin sağlanabilmesi için mahalle girişinde sürekli görev yapmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığınca personel görevlendirilmesine, tüm temel ihtiyaçların Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile karşılanmasına karar verildi.
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