Malatya TSO üyelerinin sorunları Fuat Oktay’a sunuldu

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TSO üyelerinin ilettiği sorunları ve çözüm önerilerini hazırlanan dosyayla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlara sundu.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Şuraya TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa Başkanları katılım sağladı.

“Sorunlar ve çözüm önerileri dosyası sunuldu”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Oda üyeleri ile yapılan istişare toplantılarında dile getirilen ve üyelerin yazılı-sözlü olarak ilettikleri sorun ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlara dosya şeklinde sundu.

“Sorunların çözümünün takipçisi olacağız”

Kamu-özel sektör diyaloğunun en üst seviyede kurulduğu TOBB Ekonomi Şurası’nın oldukça verimli geçtiğinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Oda ve Borsalar olarak bizler rica makamıyız. İcra makamları ile doğrudan iletişim kurduğumuz TOBB Ekonomi Şuraları üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini iletme konusunda bizler için önemli bir fırsat oluyor. Üyelerimiz başta olmak üzere ilimizin tüm sanayici, esnaf ve KOBİ’lerinin karşılaştığı sorun ve çözüm önerileri ile Kayısıda yaşanan zirai don, enerji giderleri, KDV iadeleri, vergi oranları, maliyet artışları,teşvikler, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları ile iş dünyasının finans kuruşluları ile yaşadığı sorun ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlara dosya halinde sunarak desteklerini talep ettik. Sunduğumuz dosyalarda bulunan sorunların çözümünün takipçisi olacağız. Sayıları 10 bine yaklaşan üyelerimizin sektörlerinde yaşadığı sorunların ivedi olarak çözüme kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.