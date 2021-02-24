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Malatya TSO, 1. OSB araç filosunu güçlendiriyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 1.Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ve faaliyet gösteren firmalara daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 1.OSB Bölge Müdürlüğüne bir adet vakumlu yol süpürme aracı kazandırıldı.

MALATYA 24.02.2021, 15:48
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Malatya TSO, 1. OSB araç filosunu güçlendiriyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 1.Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ve faaliyet gösteren firmalara daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 1.OSB Bölge Müdürlüğüne bir adet vakumlu yol süpürme aracı kazandırıldı.

MTSO, 1.Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ve faaliyet gösteren firmalara daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirerek bir adet vakumlu yol süpürme aracı aldı. Organize Sanayi Bölgesi hizmetlerini geliştirmeye, fiziki imkanlarını yenilemeye devam ettiklerini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya sanayimizi daha nitelikli bir hale dönüştürürken temizliğe ve hijyene büyük önem veriyoruz” dedi. Malatya 1. OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar ve Ramazan Babacan ile birlikte temizlik aracını inceleyen MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni araçla temizlik personelinin iş gücünün rahatlayacağını ve temizlik çalışmalarının daha hızlı şekilde yapılacağını söyledi.

“OSB’mize ve sanayicilerimize hayırlı olsun”

OSB hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Mevcut yatırımcıların memnuniyeti ve yeni gelecek yatırımcıların da nitelikli bir OSB ile karşılaşması için gereken ne varsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Her geçen gün gelişen OSB’miz için araç filomuzu güçlendiriyoruz. Bölgemizde ve bölge içerisinde faaliyet gösteren firmalara hizmet vermesi amacıyla yol süpürme aracını filomuza ekledik. OSB’mizin temizlik işlerinde kullanılacak olan yol süpürme aracımız vakumlu ve tam otomatik. Bu aracımızla hem temizlik personelimizin iş gücü rahatlamış olacak, hem de temizlik çalışmaları daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. 1. OSB’mizde yaklaşık 200 fabrika üretim yapıyor. Bu fabrikaların yer aldığı 19 caddemizin temizliği için aldığımız aracımız OSB’mize ve sanayicilerimize hayırlı olsun” dedi.

“Amacımız daha nitelikli firmaların yatırım yapmasını sağlamak”

Organize Sanayi Bölgesini geliştirirken aslında Malatya’nın da gelişimine katkı sunduklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Organize sanayi bölgeleri, illerin kalkınma lokomotifinde en önde yer almaktadır. OSB’mizin ilimizin kalkınmasına ve istihdamına katkı sağladığı için önemli olduğunu düşünüyoruz. OSB’deki gelişmişlik ve iş olanakları şehrin geneline yansıyor. Buradaki fabrikalarda çalışan personeller kazandıkları paraları şehir merkezinde harcıyor. OSB’mizin büyümesi, şehrin büyümesi ve ekonomik olarak kalkınması ile doğru orantılıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana OSB’mizi nitelikli hale getirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, rol modelimiz olan Gaziantep ve Kayseri illerinin sanayisi gibi OSB’mizin olmasıdır. Malatya’mıza yakışanın da bu olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“OSB’mizin fiziki imkanlarını yeniliyoruz”

Malatya TSO olarak OSB’nin gelişimi için fiziki imkanları yenilediklerine işaret eden Sadıkoğlu, “Organize Sanayi Bölgesi müdürlüğümüzün hizmet binasını yeniliyoruz. İçerisinde sosyal tesislerin ve çok amaçlı salonların olacağı donanımlı bir bina olacak. Sanayicilerimize ve personellere yönelik düzenlenecek eğitimlere, konferanslara ve seminerlere ev sahipliği yapacak. Yatırım amaçlı gelen iş insanlarının Malatya sanayisinin vizyonunu ve vitrinini görmesi açısından modern bir giriş takı yaptık. OSB’deki güvenliği en üst seviyeye çıkardık. 65 tane güvenlik kamerası ile organize sanayi bölgemiz 7 gün 24 saat anlayışı ile kayıt altına alınmakta. Araç ve plaka tanıma sistemi hizmete girdi. Eski aydınlatma sistemlerinin tamamını yeni sistem olan LED armatür ve dekoratif aydınlatma direkleri ile daha modern bir hale dönüştürdük. Bu çalışmamız görselliğin daha modern hale gelmesiyle birlikte ciddi elektrik tüketimi tasarrufunu da sağladı. Şu anda organize sanayi bölgemizde aydınlatmada eski sisteme göre yüzde 77 elektrik tasarrufu sağlanmakta. Amacımız daha nitelikli firmaların OSB’mize yatırım yapmasını sağlamak ve böylece yeni istihdam alanlarının da önünü açmış olmaktır” diye konuştu.
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