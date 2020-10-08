banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Atlı polisler Bursa sokaklarında
Atlı polisler Bursa sokaklarında

Malatya kaçakçılığa geçit yok

GÜMRÜK KAÇAĞI NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA 08.10.2020, 11:26
3
Malatya kaçakçılığa geçit yok

Malatya’da, gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde M. K., isimli şahsın il dışından gümrük kaçağı nargile tütünü getirerek piyasaya sürdüğü bilgileri elde edildi. Şüpheli M.K, takibe alınarak Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde durduruldu. Şahsın elinde bulunan kolide yapılan aramada, 19 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2