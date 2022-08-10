Malatya Büyükşehir’den sanat sokağına iki atölye ve bir kütüphane

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı’da Damascus Atölyesi, Tespih Atölyesi ve Fotoğraf Makinesi Müzesi Kütüphanesi açıldı.

Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilen açılış programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Noğay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, meclis üyeleri, şirket genel müdürleri, daire başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Gürkan, “Damascus Atölyesi, Tespih Atölyesi ile Fotoğraf Makinesi Müzesi Kütüphanesi’nin açılışı Malatya’mıza ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Damascus’u ustamız tarif ederken çelik her şeyi keser, Damascus da çeliği keser. Damascus (Şam Çeliği) atölyesinin bir şubesinin Malatya Sanat Sokağı’nda açılması çok önemli. Atölye noktasında dünyada yoktur. Sadece Şam Çeliği ustası Yusuf ustamız ve Malatya’daki atölyesinin ikinci şubesinin açılışını yapıyoruz. Özellikle yok olmaya yüz tutmuş sanatların gün yüzüne çıkarılması ve devam ettirilmesi noktasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Kültür Dairesi Başkanlığımızın bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yok olmaya yüz tutmuş bu sanatın gün yüzüne çıkması ve tekrar gündeme gelmesi devam ettirilebilir bir ortama taşınması çok önemlidir. Burada da ustamıza çok büyük görevler düşmektedir. Dünya’da Damascus ustası olarak tek olan Yusuf ustamız yeni çırak, kalfa ve ustalar yetiştireceğine inanıyorum. Tespih atölyesi kuka ağacının bu atölyede işlenerek tespih haline getirilmesi de ayrıca bir maharettir, zanaattır. O zanaatında sürdürülebilmesi noktasında çalışmalar yapan bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Diğer bir açılışımızda fotoğrafçılık ile ilgili fotoğraf kütüphanesi ve fotoğrafçılık eğitiminin yapılacağı bir atölyenin açılmış olması hem Sanat Sokağı açısından hem de sanatçılar açısından da önemli bir kazanım olduğuna inanıyorum. Bu çalışmaları yapan ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarda faydalanacak olanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan Damascus Atölyesi’nin açılışın ardından Damascus ustası Yusuf Bayyiğit ile birlikte çelik dövdü. Yusuf Bayyiğit, yapmış olduğu çalışmalar hakkında da Gürkan’a bilgiler aktardı.

Gürkan ayrıca açılış programına katılanlarla birlikte Gülen Yüzler Kafe’sini de ziyaret etti.