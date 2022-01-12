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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılı ilk toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirdi.

MALATYA 12.01.2022, 16:27
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılı ilk toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından meclis açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye unvanını aldıklarını söyleyerek, “Toplantımızın Malatya’mıza, ilçelerimize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 2021 yılında hakikaten Malatya’mıza bütün belediye başkanlarımızla birlikte, vekillerimizle birlikte, sivil toplum örgütlerimizle birlikte ve paydaşımız olan siz değerli belediye meclis üyelerimizle birlikte güzel hizmetler yaptık. Şu anda Türkiye’de açık arayla en fazla yatırım yapan belediye unvanını aldık. Bu hizmetler bizim için yeterli değil. Çünkü Malatya geçmiş dönemde insanlık medeniyetinin yazıldığı bir şehirdir. Yine geçmiş dönemde Fetih destanları yazan ve yine geçmiş dönemde ilim irfan sahiplerinin ilim irfan destanı yazdığı bir şehirdir. Dolayısıyla biz böyle bir şehirde üzerimize düşen vebal ve sorumluluk da bu şehrin geçmişine de gelecek hazırlamak hepimizin boynunun borcudur. Allah’a şükür pandemiydi depremdi gibi ekonominin bu geçtiği dönemde Malatya tarihinde tarihi hizmetlere imza atıyoruz. Bu anlamda bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor ve kutluyorum. İlçe belediye başkanlarımızda kendi ilçelerinde yoğun bir gayret çabası içerisinde meclis üyelerimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisinde. Bütün ilçe başkanlarımı ve meclis üyelerimi de tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. 2022 yılının da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gece gündüz demeden görevlerini ifa etmeye çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Onlar bizim sahadaki beş duyu organımızdır. Çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Geçtiğimiz gün vefat eden Özel Harekat Polisimiz Ferhat Özcan’a da Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine geçtiğimiz günlerde Bursa’da bir yangın olayına müdahale etmek için görevlerini yerine getirmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyemizde çalışan 4 itfaiye erinin geçirdikleri kaza sonucu şehit olmuşlardır. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum ” dedi.

Gürkan’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Büyükşehir Belediye Meclis gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlandı. Bazı maddeler bir sonraki toplantıya havale edildi. Bazı maddeler ise yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan oylamada, Meclis Denetim Kurulu’na Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, İbrahim Aydoğan, Selim Gültekin ve Hasan Yılmaz seçildi. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında söz alan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2022 yılı meclisinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Günnur Tabel de meclis toplantısında söz alarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de söz alarak, “Büyükşehir Belediyesi tarih yazdı. Bu hizmetlerden dolayı tarih yazan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin ise 13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 15.00’de yapılmasına karar verildi.

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