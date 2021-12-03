Malatya Barosu’ndan Engelliler Günü mesajı

Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demez mesajında, "Ülkemizde; eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi bir çok alanda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekansal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin tüm bireylere eşit dağıtılmasının ne denli önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Unutulmamalıdır ki engellilik birey ve ailesi için birçok zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmektedir. Yaşanan bu zorluklar ve sorunlarla mücadele sürecinde bizlere çok önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle yılın her günü birlikte çalışalım. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha güçlü bir ülkede hep birlikte yaşamı kucaklayalım” ifadelerini kullandı. Demez, engelli bireylerin çalışma koşullarından, koruyucu önlemlerine kadar birçok düzenlemenin mevcut olduğunu belirterek, "Hukuk düzenimiz içinde; engelli bireylerin sosyal ve iş hayatına katılımını sağlamaya yönelik birçok yenilik barındırmaktadır. Kanunlarımız, işyerlerinde çalışan işçi sayısı, engelli çalışanlara özel sosyal sigorta düzenlemeleri, koruyucu önlemler, çalışma saat ve koşulları, siyasal ve yargı alanına katılım yönünde birçok düzenleme içermektedir. Malatya Barosu olarak daha önce olduğu gibi bugün de hukuk düzenimizin engelli bireylere yönelik yapacağı tüm düzenlemeleri yakından takip etmekteyiz. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.