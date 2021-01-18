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Kuluncak’ta da kar etkili oldu
Malatya’nın Kuluncak ilçesinde de kar etkili olurken, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.
MALATYA 18.01.2021, 11:56
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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde de kar etkili olurken, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, kar temizleme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kuluncak Belediyemizin kar mesaisi kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İlçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ekiplerimiz, özellikle kırsal bölgelerdeki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Personellerimiz ve araçlarımız ile kar mesaisine devam eden ekiplerimiz vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçe merkezinde ve kırsal bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
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