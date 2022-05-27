Küçükler Tenis Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Malatya’da düzenlenen Küçükler Tenis Türkiye Şampiyonası müsabakaları tamamlandı. Öğrenci sporcular, raketlerle topa Türkiye Şampiyonası için vurdu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Altıkulaç Tenis Kortlarında 4 gün süren Okullararası Türkiye Tenis Birinciliği müsabakaları bugün yapılan final müsabakalarından sonra sona erdi. Çekişmeli geçen Küçükler Tenis Türkiye Şampiyonası müsabakalarına 20 ilden 17 kadın ve 17 erkek olmak üzere toplamda 34 takım ve 110 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Küçükler Tenis Türkiye Şampiyonası müsabakaları sonunda Küçük Erkeklerde Başkent TED Ankara Koleji Vakfı Ortaokulu birinci, Başkanet Üniversitesi Özel Başkent Ortaokulu ikinci, Kocaeli Özel Darıca Uğur Oraokulu üçüncü ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ankara Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçük Kızlarda ise ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ankara Ortaokulu birinci, Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu ikinci, Başkent Üniversitesi Özel Başkent Ortaokulu üçüncü ve Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu dördüncü oldu.