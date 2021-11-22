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Koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza
Malatya’da koruma altındaki anne ve yavru iki yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza uygulandı.
MALATYA 22.11.2021, 12:30
Malatya’da koruma altındaki anne ve yavru iki yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza uygulandı.
Edilen bilgilere göre, Darende ilçesi Karabacak Mahallesi Peteklik mevkiinde 4 kişinin yaban keçisi avladığı bilgisi üzerine Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmada 4 kişi avladıkları koruma altında olan anne ve yavru iki yaban keçisi ile birlikte yakalandı. Şahıslara toplamda 127 bin 526 lira ceza uygulanırken, olayda kullanılan 4 adet av tüfeğine el konuldu.