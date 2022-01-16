Köpek saldırısına uğrayan çocuk hafif yaralandı

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Berat Turgut isimli çocuk hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuluncak’ta evlerinin yakınında oynayan 8 yaşındaki Berat Turgut’a köpek saldırdı. Olayı gören ve sesleri duyan vatandaşların müdahalesi ile köpek kaçtı. Saldırı sonucu 8 yaşındaki Berat Turgut hafif şekilde yaralandı. Vücudunda hafif yaralar oluşan Berat Turgut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köpek saldırısı sonucu hafif yaralanan Berat Turgut isimli çocuğu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Gilen, Berat Turgut’a tablet hediye etti.