Kırsal mahallelerdeki deprem konutları yükseliyor

Malatya’da depremzedeler için 25 mahallede yapımı hızla devam eden 540 konut, 1-2 ay içerisinde tamamlanacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 24 Ocak 2020 merkez üssü Elazığ olan 6,8 şiddetindeki depreminden etkilenen komşu şehir Malatya’da 86 kırsal mahallede çalışmaların devam ettiğini belirterek “25 mahallede yapımı hızla devam eden 540 konut 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. Geri kalan mahallelerimizde plan, proje ve yer tespit çalışmaları ile temel ve inşaat hazırlıkları sürüyor” dedi.

24 Ocak’ta meydana gelen depremde ağır hasar alan konutların bir kısmının kentteki kırsal mahallelerde olduğuna dikkat çeken Kahtalı, “Toplamda 25 kırsal mahallemizde şimdilik 540 konutun inşaat çalışmaları devam ediyor ve 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. Diğer mahallerimizde de plan, proje ve yer tespit çalışmaları AFAD ve TOKİ tarafından sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.

“Bulutlu Mahallesinde konutlar bitme aşamasında”

Kahtalı, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte deprem konutlarının büyük oranda tamamlandığı Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Bulutlu Mahallesinde 27 konut yapımının tamamlandığını aktaran Hakan Kahtalı, “Geçtiğimiz yıl Merkez üssü Elazığ/Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremin Malatya’mızda da etkili olması hasebiyle oluşan sıkıntıları yaptığımız konutlar ile gidermeye ve depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Şehrimizin çeşitli bölgelerine inşa ettiğimiz bu konutlarımız ile birlikte depremin meydana getirdiği olumsuzlukları bir an önce ortadan kaldırmak adına var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın deprem sonrası meydana gelen mağduriyetlerini bu güzel konutlarla gidereceğiz inşallah. Bugün geldiğimiz noktada Bulutlu Mahallemiz’deki konutlarımızın yüzde 90’a yakın bir oranda bittiğini görüyoruz. Şuana kadar toplamda 34 konutu hedeflediğimiz Bulutlu Mahallemiz’de 27 konutun yapımını tamamlamış bulunmaktayız. Kalan 7 konutumuzu da bir an önce bitirip vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. En fazla 1-2 aylık bir süreçte bu konutların yapımını tamamlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda yüklenici firma ile yaptığımız görüşmelerde mahallemize muhtar evi, TOKİ yetkilileri ise yerel mimariye uygun bir cami yapacaklar. Battalgazi Belediyemiz ise çocuk parkı inşa edecek” diye konuştu.