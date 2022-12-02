Kelebek kardeşlere moral

Halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen “Distrofik Epidermolizis Bülloza” tanısıyla İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Dermatoloji ve Hematoloji bölümlerinde takip edilen ve kendilerine göre vücudunun her yerinde iz bırakarak iyileşen, kelebek şeklinde yaraları olan iki kız kardeş, Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi aracılığıyla İnönü Üniversitesini gezdi. Kelebek kardeşler, İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bünyesinde yer alan Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi’nin kurucusu Özlem Önal Erkurt eşliğinde İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde diş kontrollerini yaptırıldıktan sonra Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek’i ziyaret etti. Diş Hekimliği Fakültesi ziyaretinin ardından Müzik bölümü öğrencilerinin şarkılarını dinleyen kelebek kardeşler, daha sonra Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni gezdi.

Konuyla ilgili konuşan Özlem Önal Erkurt “Dermatoloji ve Hematoloji bölümünde tedavileri devam eden iki kız kardeşimize Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek hocamızın değerli yardımları ile diş kontrollerini yaptırdık. Daha sonrasında üniversitemizde birlikte ufak bir gezinti yaptık. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız Sayın Neslihan Şimşek’e, Müzik bölümünün güzel kalpli öğrencilerine, Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi hocaları Ayşe Denizli ve İsmihan Dinç hocalarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kelebek kardeşler Nurgul ve Sevilay Demirtaş ise “Bir kelebeğe dokun, bir gün değil her gün yaşasın!” ifadelerini kullanarak sosyal bir mesaj verdiler.