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"Karagöz’ün Başına Gelenler" projesi destek almaya hak kazandı

KARATAŞ’IN, GELENEKSEL TİYATRO DALINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN MALATYA’DAN DESTEK ALAN TEK SANATÇI OLDUĞU KAYDEDİLDİ.

MALATYA 22.09.2020, 17:38
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"Karagöz’ün Başına Gelenler" projesi destek almaya hak kazandı

Malatyalı tiyatro sanatçısı Mehmet Ali Karataş, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020-2021 sanat sezonu için geleneksel kategoride "Karagözün Başına Gelenler" projesiyle destek almaya hak kazandı.

1991 yılından beri tiyatroyu aktif bir şekilde sürdürmeye çalışan Mehmet Ali Karataş, “Tiyatro benim yaşamımın bir parçası binlerce insana tiyatro gösterimi geçekleştirdim. Bugünlerde en büyük hüznümüz Covid 19 korona virüs hastalığı sebebiyle sahnelerden ilham kaynağımız seyircilerimizden uzak kalmamız oldu. Rabbim tez zamanda bu illetten ilimizi, ülkemizi ve tüm dünyayı kurtarsın, şifasını versin inşallah. Böyle bir zaman diliminde bakanlığımızın verdiği bu destek çok anlamlı ve kıymetlidir. Sayın bakanımıza ve bakanlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karataş’ın, geleneksel tiyatro dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Malatya’dan destek alan tek sanatçı olduğu kaydedildi.

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