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Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kalp krizi geçiren Duru Bıyıklı (69), ambulansla getirildiği Darende’de durumunun kötüleşmesi üzerine ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

MALATYA 11.06.2021, 18:22
Kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kalp krizi geçiren Duru Bıyıklı (69), ambulansla getirildiği Darende’de durumunun kötüleşmesi üzerine ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan Duru Bıyıklı (69) isimli vatandaş, kalp krizi geçirince kara ambulansı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kalp krizi geçiren vatandaşın durumun kötüleşmesi üzerine tam teşekküllü bir hataneye sevk edilmesi kararı alındı. Bunun üzerine Malatya merkezde konuşlu bulunan 112 Komuta Merkezi’nden ambulans helikopter talep edildi. Talep üzerine harekete geçen ambulans helikopter, Darende ilçe çim sahasına indi. Ambulans helikopter, geçirdiği kriz sonrası durumu kötüleşen Durdu Bıyıklı’yı alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alınan Bıyıklı’nın durumunun iyi kritik olduğu öğrenildi.
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