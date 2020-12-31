Kahtalı: “CHP zihniyeti 28 Şubat zihniyetidir”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP’lileri eleştirerek, “CHP zihniyeti 28 Şubat zihniyetidir” dedi.

CHP’li Fikri Sağlar’ın, "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" açıklamasına tepki gösteren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “28 Şubat’ta başörtülü kadınlarımıza yönelik yapılan ayrımcılığın günümüzde tekrar nüksetmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’li Sağlar’ın, 28 Şubat olayları ile ilgili Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu ’Sözüm Var’ programında dile getirmiş olduğu, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerine tepki gösteren Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bu zihniyet, 28 Şubat’ta başörtülü kadınlarımıza uzanan ellerle aynı zihniyettir. CHP zihniyeti, Müslümanlıkla yoğurulmuş bu vatanı; ezansız, kitapsız ve inançsız yetiştirmek için elinden geleni yapmaktadır. Başörtülü kadınlarımıza yönelik olarak yaptıkları çirkin söylemleriyle milletimizin kutsallarını hiçe saymaktadır. Bizler bu söylemlerin daima karşısında durarak milletimizle beraber bu zihniyete gereken cevabı vereceğiz. Başörtülü kadınlarımıza uzanan ellere asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.