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Kaçak içkiye geçit yok

Malatya’da yapılan operasyonda bir iş yerinde 40 litre kaçak boğma rakı ele geçirilirken 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

MALATYA 15.09.2021, 10:18
Kaçak içkiye geçit yok

Malatya’da yapılan operasyonda bir iş yerinde 40 litre kaçak boğma rakı ele geçirilirken 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince bir ihbar değerlendirildi. Yapılan çalışmalarda, Dabakhane Mahallesi’nde bir iş yerinde 40 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi. Kaçak içki muhafaza altına alınırken, konu ile ilgili 3 şahıs hakkında tahkikata başlandı.

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