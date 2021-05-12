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Jandarmadan şehitlere vefa
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayram öncesinde Şehitlikleri ziyaret ederek mezarların bakımlarını yaptılar.
MALATYA 12.05.2021, 15:20
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayram öncesinde Şehitlikleri ziyaret ederek mezarların bakımlarını yaptılar.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan bayramı öncesinde Şehitliklere ziyaret gerçekleştirdiler. Ekipler, ziyaretlerde Şehitliklerin bakım ve temizliklerini kontrol ettiler. Ekipler, ziyaretlerde Şehit mezarların bakımlarını da yapmayı ihmal etmediler.Jandarma ekipler son olarak ise şehit mezarları başında ellerini açıp, dualar okudu