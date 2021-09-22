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Jandarmadan kadın çalışanlara KADES bilgilendirmesi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler kadın çalışanlara yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulamasını anlatarak, şiddet anında neler yapmaları yönünde bilgilendirmelerde bulundular.

MALATYA 22.09.2021, 12:59
Jandarmadan kadın çalışanlara KADES bilgilendirmesi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler kadın çalışanlara yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulamasını anlatarak, şiddet anında neler yapmaları yönünde bilgilendirmelerde bulundular.

Kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik eğitim çalışmalarına ara vermeden devam eden Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarında kadın çalışanlara yönelik eğitim verdi.

Fabrikada çalışan 131 kadına, KADES uygulamasını anlatan Jandarma Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca ile Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş ,Burcu Dönmez kadına yönelik şiddet anında neler yapılması gerektiğini dile getirdi. Eğitim sonunda kadın çalışanlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, KADES programının nasıl yüklenileceği anlatıldı.

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