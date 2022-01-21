İtfaiye ekipleri karla birlikte 114 ihbara müdahele etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ile birlikte gelen 114 ihbara müdahale etti.

Kar yağışının il genelinde etkisini göstermesinin ardından karla mücadele çalışmasını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde aralıksız bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Karla mücadele çalışmalarında özellikle yaşanan trafik kazalarıyla birlikte yangın ve su baskınları ile ilgili gelen ihbarlara anında müdahale eden İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren 114 ihbara müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “18 Ocak Salı günü başlayan ve iki gün aralıksız devam eden bir kar yağışı oldu. Bu süreçte bizler Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi yine İtfaiye Daire Başkanlığı olarak gelen ihbarları değerlendirdik. Kar yağışının olduğu dönem içerisinde 9 adet ev ve çatı yangını olayı yaşandı. Arkadaşlarımız yangınlara müdahale ettiler. Bu süreçte 35 trafik kazası oldu. Sıkışmalı veya buzlanma nedeniyle kaynaklanan kazalarda kurtarma olaylarına arkadaşlarımız müdahale ettiler. Kar yağışının olduğu dönemde çökmeler en önemli konuydu. Bize ulaşan 62 adet ihbar oldu. Bu ihbarların tamamına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bilgisinde ve koordinesinde olaylara hızlı bir şekilde müdahalelerimizi yaptık. Kar yağışı nedeniyle bazı iş yeri ve evlerde su baskınları da yaşandı ve ihbar aldığımız 7 adet su baskını olaylarına da müdahalelerimizi yaptık. Kar yağışının başladığı andan itibaren 114 olaya İtfaiye Daire Başkanlığı olarak müdahalede bulunduk” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın koordinasyonunda bütün ekiplerle birlikte uyumlu bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Katipoğlu, “ Özellikle vatandaşlarımızı fırtına konusunda da uyarmak istiyoruz. Baca yangınları ve zehirlenme olaylarının yaşanmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Karlı havalarda araç

kullanan hemşerilerimizin kış lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamalarını ve acil durumları haricinde toplu taşımaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kar yağışı sonrasında çatılarda yaşanan buzlanmalar oluyor. Ekiplerimiz çatılarda oluşan sarkıtlara kırsalda ve merkezde arkadaşlarımız müdahalelerde bulunuyor. Bu konuda da ihbarları değerlendiriyoruz ve hemşerilerimizin de çatı altlarında mümkün oldukça yürümemelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.