İnönü’de 10 birime "engelsiz üniversite" belgesi verildi
Malatya İnönü Üniversitesi’nde 10 birime "engelsiz üniversite" ödülü ve YÖK Turuncu Bayrağı verildi.
Malatya İnönü Üniversitesi’nde 10 birime "engelsiz üniversite" ödülü ve YÖK Turuncu Bayrağı verildi.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından İnönü Üniversitesi’nde 10 birime gönderilen "engelsiz üniversite" ödülü ve YÖK Turuncu Bayrağını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay birim yetkililerine teslim etti.
İnönü Üniversitesi mekanda erişilebilirlik kategorisinde, Eğitim Fakültesi B Blok, Mühendislik Fakültesi A Blok, Mühendislik Fakültesi D Blok, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Öğrenci Yaşam Merkezi, OSB Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Binası, OSB Meslek Yüksekokulu Sosyal Tesisler Binası, Merkez Kütüphane binalarında Turuncu Bayrak ödülü almayı başardı.
Kızılay, yaptığı açıklamada, “10 birimimize "engelsiz üniversite" ödülü ve YÖK Turuncu Bayrağı verdik. Ödül alan birimlerimizi ve engelsiz üniversite koordinatörlüğümüzü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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|3
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