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İmmün plazma için merkez oluşturuldu

İMMÜN PLAZMA İÇİN MERKEZ OLUŞTURULDU

MALATYA 06.10.2020, 12:03
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İmmün plazma için merkez oluşturuldu

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastaları için Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisinde ihtiyaç duyulan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini konusunda Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında hızlı, etkili ve güvenli immün plazma temininin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu minvalde İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi aktif olarak göreve başlamıştır” denildi.

Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi için tahsis edilen telefon numaralarının 0422 504 04 24 - 0422 504 04 34 olarak belirlendiği kaydedildi.

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