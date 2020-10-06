Hırsızlar yakayı ele verdi

Malatya’da iki ayrı hırsızlık olayları çözülürken, ayrıca sahte para da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği birimlerince yapılan çalışmalarda, iki ayrı adreste farklı tarihlerde yaşanan 22 ayar yüzük, 2 kolye, 9 bin TL ve 1 altın bilezik hırsızlık olaylarını kapı dili düşürmek suretiyle gerçekleştirdikleri tespit edilen Y. T. ve C. K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada, motosikletli ekipler tarafından Beşkonaklar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 17 adet sahte 100 TL ele geçirildi.