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Hırsızlar yakayı ele verdi
17 ADET SAHTE 100 TL ELE GEÇİRİLDİ
MALATYA 06.10.2020, 13:56
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Malatya’da iki ayrı hırsızlık olayları çözülürken, ayrıca sahte para da ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği birimlerince yapılan çalışmalarda, iki ayrı adreste farklı tarihlerde yaşanan 22 ayar yüzük, 2 kolye, 9 bin TL ve 1 altın bilezik hırsızlık olaylarını kapı dili düşürmek suretiyle gerçekleştirdikleri tespit edilen Y. T. ve C. K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Bu arada, motosikletli ekipler tarafından Beşkonaklar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 17 adet sahte 100 TL ele geçirildi.
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