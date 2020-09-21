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Hem denetim, hem bilgilendirme
HEM DENETİM, HEM BİLGİLENDİRME
MALATYA 21.09.2020, 11:49
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hem denetim hem de bilgilendirme yapıldı.
Korona virüsle mücadele kapsamında ilçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Karip’in katılımlarıyla ilçe esnafı ziyaret edilerek, kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken konular hakkında denetlemeler ve bilgilendirmeler yapıldı.
Denetimlerde, maske, mesafe ve hjijyen kuralları hatırlatılıp, uymayanlar ikaz edildi.
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