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Hekimhan’a modern spor salonu

BELEDİYE BAŞKANI TURAN KARADAĞ VE HEKİMHAN İLÇESİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ MAHMUT KARACA İLE SPOR SALONU'NU GEZEN KAYMAKAM ÖZTAŞ, BİNAYI VE İÇERİSİNDE VERİLEN HİZMETİ KONTROL ETTİ.

MALATYA 07.10.2020, 10:50
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Hekimhan’a modern spor salonu

Malatya’nın Hekimhan ilçesi modern spor salonuna kavuştu.

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Hekimhan Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonunda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Hekimhan İlçesi Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Karaca ile Spor Salonu’nu gezen Kaymakam Öztaş, binayı ve içerisinde verilen hizmeti kontrol etti.

Çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Turan Karadağ’dan bilgi alan Öztaş, hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor salonunu ilçeye ve sporculara kazandıran Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Erdemir’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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