Son Dakika
Hekimhan’a modern spor salonu
BELEDİYE BAŞKANI TURAN KARADAĞ VE HEKİMHAN İLÇESİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ MAHMUT KARACA İLE SPOR SALONU'NU GEZEN KAYMAKAM ÖZTAŞ, BİNAYI VE İÇERİSİNDE VERİLEN HİZMETİ KONTROL ETTİ.
MALATYA 07.10.2020, 10:50
1
Malatya’nın Hekimhan ilçesi modern spor salonuna kavuştu.
Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Hekimhan Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonunda incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Hekimhan İlçesi Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Karaca ile Spor Salonu’nu gezen Kaymakam Öztaş, binayı ve içerisinde verilen hizmeti kontrol etti.
Çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Turan Karadağ’dan bilgi alan Öztaş, hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor salonunu ilçeye ve sporculara kazandıran Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Erdemir’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:44
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2