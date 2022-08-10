Hekimhan Kadastro kapatıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bulunan Kadastro hizmet birimi kapatıldı. 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Hekimhan ilçesindeki Kadastro hizmetleri Malatya il merkezinden yürütülecek.

Kadastro Müdürü Onur Sadioğlu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “10 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Kadastro Müdürlüklerinin illerde kurulması hükmü gereğince Müdürlüğümüze bağlı Hekimhan ilçesinde bulunan hizmet birimimizin kapatılması ilgi olur gereğince uygun görülmüştür. 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren bu ilçemizdeki tüm hizmetler il merkezinden yürütülecektir” denildi.