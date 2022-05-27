Hedefler 12’den vuruldu

Malatya İnönü Üniversitesi Okçuluk Topluluğu tarafından Bahar Şenliği çerçevesinde ok atma yarışı gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve Okçuluk Topluluğu Başkanı Yusuf Albay moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata da ok atışı yaptı. Şavata’nın, hedefleri 12’den vurduğu görüldü. Ok atma Bahar Şenliği etkinliğine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Tunç ve Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Fatih Mehmet Çubuk katıldı.

Farklı atış sitillerinin de denendiği etkinlikte, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata da atış yaptı. Atışlardan sonra öğrencilerle keyifli sohbet gerçekleştiren Şavata, Okçuluk Topluluğu’nun kurucularından olan Mehmet Çubuk’tan da okçulukla ilgili bilgiler aldı.

Ok atma yarışmasından önce etkinlikle ilgili bilgi veren Topluluk Başkanı Yusuf Albay “Topluluk olarak hedefimiz üyelerimize ata sporumuz olan geleneksel okçuluğu öğretmek ve bu mirasın devamını sağlayabilmek. Aynı zamanda bu sporu yaparken fiziksel ve zihinsel olarak fayda sağlamalarını isteriz. Dönem başında stantlar açılınca çok ciddi sayıda üye alıyoruz ama okçuluk ciddi şekilde emek isteyen bir spor olduğu için öğrenci sayısında dönem dönem azalmalar gerçekleşebiliyor. Bu sebeple bahar dönemi başında da yeniden kayıt açabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ok atma yarışından sonra birincilere, aidiyet sembolü olarak ok hediye edildi.