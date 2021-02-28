Gürkan, dezenfekte çalışmalarını denetledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte ediyor. Malatya cadde ve sokaklarında yapılan temizlik çalışmalarını inceleyen ve denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, temizlik personelleriyle birlikte cadde ve sokak yıkaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, hafta sonu kısıtlamanın olduğu günlerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Malatya cadde ve sokaklarında yıkama çalışması yapan ekiplerle bir araya gelen Başkan Gürkan, yıkama çalışmalarına da katıldı. İnönü Caddesi’nde yapılan temizlik çalışmalarında personelleri ziyaret eden Başkan Gürkan, temizlik personelleriyle bir süre sohbet etti. Başkan Gürkan, çalışmaları yapan ekiplerle birlikte caddede yıkama çalışması da yaptı.

Malatya’yı Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda daha yaşanılabilir bir şehir olması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı 7/24 esasına göre sürdürüyoruz. Özellikle kısıtlamanın olduğu günlerde ekiplerimiz şehrimizin cadde ve sokaklarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yapıyor. Bizlerde ekiplerimizin yaptığı çalışmalara katıldık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Malatya’mızın cadde ve sokaklarını temizliyoruz. Her alanda hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda kısıtlamanın olmadığı günlerde de rutin bir şekilde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.