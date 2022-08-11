Güder: “Değerlerimize sahip çıkan gençler yetiştirmeliyiz”

Malatya Battalgazi İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 12-15 yaş arası gençler için açılan “Yaz dönemi yatılı Kur’an Kursu Kampı”nda eğitim gören öğrencilerle ‘Muharrem Ayı ve Aşure Günü’ etkinliği düzenlendi. Programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, barış ve huzur içinde yaşanılmasının önemli olduğunu belirterek, "Ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıyız” dedi.

Battalgazi İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ‘Muharrem Ayı ve Aşure Günü’ dolayısıyla özel bir etkinliğe imza atıldı. 12-15 yaş arası gençler için Battalgazi’de açılan ve Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğreniminin yanı sıra sosyal ve kültürel içeriklerle yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlayan “Yaz dönemi yatılı Kur’an Kursu Kampı”nda eğitim gören öğrencilerinde katılımıyla düzenlenen aşure etkinliği yoğun ilgi gördü. Muhammed İkbal Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve çok sayıda aile katıldı. Kampa katılan 70 öğrenci ile yakından ilgilenerek tek tek tebrik eden Başkan Güder, öğrencilere önemli öğütlerde verdi.

“Gençlerimiz bizim en büyük hazinemizdir”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, “Allah’ın selamı ve bereketi hepinizin hepimizin üzerinde olsun. Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye genelinde bazı pilot illerde yatılı yaz Kur’an kursları açtı ve öğrencilerimiz bu kamplara yoğun ilgi gösteriyor. Battalgazi’de açılan kampımız verimli geçiyor ve bugünde güzel bir aşure etkinliği düzenlendi. Gençlerimiz bizim hazinemizdir. Ülkemizin, Devletimizin ve Milletimizin kıymetlileridir. Hazinemizi korumalıyız, sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Başkanımızın muhabbetlerini iletiyorum”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, Malatyalı şehidimizin ailesini ziyarete gittiği için katılamadı ama sizlere selamını, sevgisini ve muhabbetlerini iletti. Siz değerli yavrularımızın gözlerinden öpüyor. Böylesine güzel programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

"Ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıyız”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Milli ve dini değerlerinize sahip çıkarak iyi insan olarak yetişmeniz çok önemli. Sevgili gençlerimiz, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah’ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki böylesine güzel programlarda bizleri bir araya getiriyor. Sevgili gençlerimiz, sizler bizim en kıymetlimizsiniz. Bizim gençlerimize sahip çıkmamız gerek. Onlara yol gösterici olmamız gerek. Battalgazi Belediye Başkanı olarak göreve başladığım ilk günden itibaren, gençlerimize ayrı bir parantez açtık. Pırıl pırıl siz gençlerimiz için birçok yatırım ve etkinlikler düzenledik. Bizler sizin için her daim çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Bizler sizler için varız. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi önemsiyoruz. Bizler eskiden Kur’an kurslarına gittiğimiz zaman sadece Kur’an öğrenirdik. Sizler için durum böyle değil. Sizler bir yandan Kur’an-ı öğrenirken diğer yandan da sosyal ve kültürel aktiviteler içerisinde yer alıyorsunuz. Biraz önce evlatlarımız kamp günlerini anlattı. Hepsi mutlu ve gözleri ışıl ışıl. Ailelerimiz ise huzurlu şekilde evlatlarının aldıkları eğitimleri takip ediyor. Rabbime hamdolsun bu güzel günleri bizlere gösterdi. Milli ve dini değerlerinize sahip çıkan bir insan olarak yetişmeniz çok önemli” dedi.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İl ve İlçe Müftülüğümüze ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarını bu kursa gönderen ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kampa katılan gençlerimizle de konuştuk ve kamptan çok memnun kalmışlar. Daha fazla katılımın sağlandığı kamplarda buluşmak dileğiyle, hepinize selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızı bir hayli heyecanlı gördüm”

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Kampı çok seven evlatlarımız ile az önce konuştum ve çok şey öğrendiklerini belirttiler. Çocuklarımız için çok önemli bir kamp. Çocuklarımızın sosyal medya ağından uzaklaştırmaları açısından da çok önemli. Teknolojiyi bilmemiz lazım ama teknolojinin faydalı yönlerinden yararlanmamız lazım. O sizi kullanmamalı, siz onu kullanın. Hiçbir zaman etkisinde kalmamamız lazım. Bu tür kamplar sizin için bir fırsat oluyor. Güzel bilgiler, tecrübeler ve arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Bu tür kamplara gönül vermezseniz netice alamazsınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı bir hayli heyecanlı gördüm. Buda bizleri bir hayli mutlu etti. Çocuklarımıza hayırlı mutlu gelecekler diliyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum” diye konuştu.

Programın ardından tüm katılımcılara aşure ikramı yapıldı. Milletvekili Çakır ve Kahtalı ile birlikte Başkan Güder, kendi elleriyle katılımcılara aşure ikramında bulundu.