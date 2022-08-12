Genç girişimcinin ektiği dutlar yüz güldürdü

Malatya’nın Darende ilçesi Balaban Mahallesinde oturan Mehmet Önder, 100 adet yerli aşı dut fidanı yetiştirdi. Önder’in 4 yaşındaki fidanlardan aldığı verim oldukça bol ve bereketli oldu. Genç girişimcinin ürettiği ürünlere ise talep yağıyor.

Bu yıl elde ettiği ürünleri işleyerek pekmez, kuru dut ve pestil yapan genç girişimci, ürünlere olan ilgi ve piyasa bulmasından oldukça mutlu oldu. Ürettiği ürünlerin hemen satıldığını ve taleplere yetişemediğini belirten Önder, “Dedelerimizin uğraş verdiği bu şifa kaynağı zenginliğin geçim kaynağı olabileceği hep hayalim olmuştu. Dut ağacının zirai donlardan etkilenmemesi ve organik olarak yetişmesi, ilaç ve gübre ihtiyacı olmaması, bakımının kolay olması, her yıl düzenli mahsul vermesi gibi kriterleri değerlendirerek alternatif ürün olarak 5,5 dönümlük bahçemize 100 adet dut fidanı dikimi gerçekleştirdim. Hepsini özel olarak yerli anaç cinslerden aşıladım. Bölgemde bir ilk olmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.