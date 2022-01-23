Geleceğin Basketbolcuları için tarama

Malatya’da, geleceğin Basketbolcuları için bölge taraması gerçekleştirildi.

Basketbol Altyapı Erkek ve Kadın Milli Takım taramaları Malatya Tecde Spor Salonu’nda yapıldı. Taramalara, Elazığ, Tunceli ve Malatya illerinden 50’ye yakın sporcular katıldı. Taramalarda, Basketbol Federasyonu’ndan antrenörlerin yanı sıra Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Ramazan Toprak da görev aldı.

Taramalarda belirlenen sporcuların Basketbol Altyapı Erkek ve Kadın Milli Takımında yer alacakları kaydedildi.