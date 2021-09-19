Gaziler Günü, Arguvan’da da kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Malatya’nın Arguvan ilçesinde de kutlandı.

Nazim Hikmet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafında çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Programa, Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz, Ak Parti İlçe Başkanı Gazi Uşen, CHP İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamı Kemal Ülkü, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “ Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, vatanımızı canı pahasına savunarak bizlere onurlu ve insanca yaşayabileceğimiz bir gelecek armağan etmişlerdir. Bugün onların sayesinde ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyor, geleceğimiz üzerinde kararlar alabiliyoruz.

Milletimiz için şehitlik ve gazilik her vatan evladının ulaşmayı istediği ve büyük bir onur kaynağı olarak gördüğü yüce bir mertebedir. Her millete nasip olmayan bu anlayış milletimizin taşıdığı yüksek karakterin bir neticesidir. Nitekim milletimiz Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta, yurt içinde ve sınır ötesinde olduğu gibi şanlı tarihi boyunca nice zaferler elde eden, vatanı, milleti, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna canını feda etmekten çekinmeyen Aziz Türk Milletinin evlatları olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Bugün de gelecekte de aynı inanç ve vatanımıza ve milli değerlerimize sahip çıkarken, Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, şanlı bayrağımızı ilelebet özgürce dalgalandırmak, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi çok daha yükseklere taşımak en büyük görevimizdir” ifadelerine yer verdi.