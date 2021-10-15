FKA’dan dış ticarette uzmanlaşma eğitimi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesindeki Bingöl, Elâzığ, Malatya ve Tunceli firmaların ihracat hacminin artırılmasına yönelik “Dış Ticarette Uzmanlaşma Eğitimleri” düzenledi.

Eğitimler 27-28 Eylül’de Bingöl’de, 29-30 Eylül’de Elâzığ’da, 1-2 Ekim’de Malatya’da yüz yüze yapılırken 7-8 Ekim’de Tunceli’de ise online olarak gerçekleştirildi. Yüze yakın firmanın başvuruda bulunduğu Dış Ticarette Uzmanlaşma Eğitimleri ile Danışmanlık Programı için firmalar eğitime davet edilerek Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’deki Ticaret ve Sanayi Odalarının da katkılarıyla ikişer günlük eğitim planı çerçevesinde TSO’ların konferans salonlarında eğitimler düzenlendi. Eğitimler kapsamında, Dış Ticaretin Tanımı, Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Mevzuat Uygulamaları, İhracatta Uygulamalı Hedef Pazar Belirleme Çalışması (Trademap Kullanımı), İstihbarat, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Dâhilde İşleme Rejimi (DIR), İhracatta Dijital Olarak Hazırlık ve Sosyal Medya Uygulamalarının Kullanımı, E -İhracat Uygulamaları ile B2B Sitelerinin Kullanımı, İkili İş Görüşmeleri ve Uluslararası Fuarlara Hazırlık Sürecinin Yönetimi, İhracatta Devlet Desteklerinin Kullanımı Ticaret Bakanlığı Destekleri için Uygulamalı Başvuru Süreçleri, konularında katılımcı firmalara bilgiler verilerek ihracat yetkinliklerinin artırılması hedeflendi. Eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak faaliyet gösterdikleri Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de her ilde iki gün süren Dış Ticarette Uzmanlaşma Eğitimlerini düzenlediklerini söyledi.

Yoğunlu, eğitim ve danışmanlık programının çok verimli geçtiğinin altını çizerek, “Eğitim ve danışmanlık programı ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de faaliyet gösteren ve hiç ihracat yapmamış firmaların dış ticaret süreçlerine adaptasyonu sağlanması ve hâlihazırda ihracat yapan firmaların bu konudaki yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte eğitim etabı tamamlanan programın birebir danışmanlık safhası başlayacak olup belirlenecek 18 firma için mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmaları, ihracata uygun ürün(ler) ve ihracat stratejilerinin belirlenmesi, hedef pazarların tespiti ve pazar analizleri yapılacak. Son aşamada ise görünürlük ve tanıtım faaliyetleriyle hedef pazarlardaki potansiyel müşterilerle irtibatın kurulması ve potansiyel alıcılarla yürütülecek süreçlerde de mentorluk, uzman danışmanlarca sağlanmasını hedefleniyoruz” ifadelerini kullandı.