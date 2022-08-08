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Faik Erdoğan Vakfı Cami inşaatı hızla devam ediyor

8 Haziran 2022’de temeli atılan Faik Erdoğan Vakfı Cami inşaatı hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatı tamamlanan caminin ince işlerinin de çok kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

MALATYA 08.08.2022, 19:32
Faik Erdoğan Vakfı Cami inşaatı hızla devam ediyor

8 Haziran 2022’de temeli atılan Faik Erdoğan Vakfı Cami inşaatı hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatı tamamlanan caminin ince işlerinin de çok kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Mahalle sakinleri ile cami inşaatını gezen Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, “ Camimiz kısa bir süre sonra inşallah ibadete açılacak. Mahalle halkı böylelikle daha rahat bir ibadet yapma imkanına kavuşmuş olacak. Vakıf olarak imkanlarımız ölçüsünde her konuda yardımlarımız devam edecek “dedi.

İnönü Mahalle sakinleri de, inşaatın çok hızlı devam ettiğini, kısa süre içinde caminin ibadete açılacağını ifade ederek, “ Reşat beyden Allah razı olsun. Mahallemizdeki en büyük eksiklik bir camimizin olmamasıydı. İnşaatın bu kadar hızlı yürümesi bizleri çok mutlu etti. İbadete açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Reşat beyin babası Faik Erdoğan başta olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün Müslümanlara rahmet diliyoruz “ şeklinde konuştular.

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