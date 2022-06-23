banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti

Emekliye ayrılan emniyet Müdürüne yemekli veda

Malatya’nın Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz’ın emekli olmasından dolayı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt tarafından veda yemeği verildi.

MALATYA 23.06.2022, 09:40
Emekliye ayrılan emniyet Müdürüne yemekli veda

Malatya’nın Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz’ın emekli olmasından dolayı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt tarafından veda yemeği verildi.

Emekli olan İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz için Doğanşehir Belediyesi tarafından Beypınarı Sosyal Tesislerinde veda yemeği düzenlendi. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yemekte yaptığı konuşmada, “İlçemizin güvenliği için başarılı çalışmalara imza atan Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İlçemizde göstermiş olduğu başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ise düzenlenen yemek nedeniyle teşekkürlerini belirtti.

Yorumlar (0)
26°
açık