Doğanşehir’de kadınlar üretim için bir araya geldi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kadınlar üretime katkıda bulunmak, istihdam oluşturmak ve yöresel ürünleri değerlendirmek için kooperatif çatısı altında bir adaya geldi.

Doğanşehir’de kurulan ve kendi dalında ilk olan Malatya Gülşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Magül Koop) kurulumunu tamamladı. Kadınlara istihdam sağlamayı amaçlayan ve yöresel tanıtım ve ticareti ön planda tutan Magül Koop’un Doğanşehir ve Malatya da ekonomiye katma değer katacağı bildirildi. Doğanşehir ilçesinde 11 kadın girişimci tarafında kurulan Malatya Gülşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülşah Sağlam yaptığı açıklamada, üretime katkı ve istihdam için kooperatif kurduklarını belirterek, “Bizler Türk kadınları olarak tarih boyunca devletimizin yanında olduk. Gün geldi tarlada çalıştık, gün geldi cephede savaştık, gün geldi devlet yönettik, gün geldi devleti yönetecek evlat büyüttük. Şimdi ise devletimizin başlattığı istihdam seferberliğinde yerimizi almak ve kadınlarımızın üretip satamadığı yöresel ürünlerimizi destekleyerek satışını sağlayacağız. Bu vesile ile hem biz kazanacağız, hem üreten kadınlarımız kazanacak hem tüketici kazanacak. İlçemiz ve devletimiz kazanacak” ifadelerini kullandı. Kooperatif kanalıyla hedeflerinin öncelikle kazanmak ve kazandıkça daha çok üretime katkıda bulunmak olduğuna dikkat çeken Sağlam, "Biz kadınlar üreterek kazanalım tüketerek kazanalım iş kuralım iş sahibi olalım. Devletimizin sırtına kambur değil çalışan üreten kazanan olalım diyorum” diye konuştu.