Doğanşehir Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kapatılıyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet birimi kapatılıyor.

Tapu ve Kadastro 16. Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “10 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Kadastro Müdürlüklerinin illerde kurulması hükmü gereğince Müdürlüğümüze bağlı Doğanşehir ilçesinde bulunan hizmet birimimizin kapatılması ilgi olur gereğince uygun görülmüş olup, 10 Ekim 2022 tarihinden itibaren bu ilçemizdeki tüm hizmetler il merkezinden yürütülecektir” denildi.