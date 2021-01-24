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Depremin yıl dönümünde deprem konutları incelendi

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan, Malatya merkez ve ilçelerinde de hissedilen 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, siyasiler ve belediye başkanları depremden etkilenen Battalgazi ilçesi Düzyol Mahallesinde yapımında sona gelinen deprem konutlarını ve mahallelileri ziyaret etti.

MALATYA 24.01.2021, 16:50
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Depremin yıl dönümünde deprem konutları incelendi

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan, Malatya merkez ve ilçelerinde de hissedilen 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, siyasiler ve belediye başkanları depremden etkilenen Battalgazi ilçesi Düzyol Mahallesinde yapımında sona gelinen deprem konutlarını ve mahallelileri ziyaret etti.

Depremin ardından depremden etkilenen bölgelerde yapımına başlanılan konutların bir kısmı geçtiğimiz aylarda hak sahiplerine kura ile teslim edilmişdi. Depremin yıl dönümünde kırsal bölgelerde yapımı devam eden ve bahar ayları itibariyle hak sahiplerine teslim edilecek olan konutların yapımına ise devam ediliyor.

Depremin yıl dönümünde Battalgazi ilçesi Düzyol Mahallesinde bulunan konutlarda incelemelerde bulunan ve mahallelileri ziyaret eden, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve beraberindekiler yapımı süren konutlarla ilgili bilgiler aldı.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletin sürekli yanlarında olduğunu ifade eden Battalgazi ilçesi Düzyol Muhtarı Şevket Aytar, “24 Ocak 2020’de yaşadığımız depremin ardından devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, vekillerimiz, başkanlarımız hepsi sağ olsunlar gereken her şeyi yaptılar. Eksiklikler vardı onlarda giderildi. Bugün depremin yıl dönümü. Bizleri depremin yıl dönümünde ziyarete gelen bakanımıza, başkanlarıma mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Düzyol Mahallesinde yapımı süren konutların bir yılsonunda oturulacak vaziyete geldiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Battalgazi Bölgesinde depremden etkilenen Düzyol Mahallemizi ziyaret ettik. 50 civarında konutumuz mahallemizde hasar görmüştü. O günden bugüne kadar gerek hükümetimiz olsun gerek bizler çalışmaları yerlerinde inceledik. Rabbim bu tür afet ve sıkıntıları bizlere bir daha yaşatmasın. Emeği geçen Sayın Bakanlarıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Milletvekillerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Depremin yaralarının sarıldığını görmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “ Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakanlarımızın ve milletvekillerimizin gayretleriyle bugün depremin yaralarının yüzde 90 oranında sarıldığını görmek bizleri mutlu ediyor. İlk günden buyana Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz vatandaşın hep yanında oldu. Gıda, erzak, çadır noktasında, Kızılay’ın getirmiş olduğu malzemelerin dağıtımında da her türlü yardımları yaptılar. Rabbim bir daha böyle bir affet göstermesin ve birliğimizi dirliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.

Düzyol Mahallesinde yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Bugün 24 Ocak ve depremin üzerinden bir yıl geçti. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde Malatya’mızda Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimiz olumsuz yönde etkilendi. Doğanyol ilçemizde can kaybımız oldu. Diğer ilçelerimizde de maddi hasar gören yerlerimiz oldu. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Bir daha da böyle afetlerin milletimizden uzak olmasını temenni ediyorum. Depremin yaşanmasından sonra Düzyol mahallemizde yaptığımız incelemelerde deprem konutlarının nereye ve nasıl yapılacağı noktasında muhtarımız, bakanımız ve milletvekillerimizle yaptığımız değerlendirmede mera alanında yeni yerleşim yapılması noktasında hep birlikte kanaat getirdik ve deprem konutlarının yapımına başlanıldı. Deprem sonrasında konteynerlerin getirilmesi, çadırların kurulması, vatandaşımıza sıcak yemeklerin verilmesi Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve Kızılay’ımızla birlikte sağlandı. Deprem sonrasında devletimizin bütün kurum ve kuruşları deprem mahallindeydi. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sağlık Bakanımız depremin ardından iki saatlik bir sürede deprem mahalline intikal ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da depremin üzerinden 24 saat geçmeden önde deprem mahalline ve Doğanyol ilçemize gelerek depremzedeleri bizzat ziyaret ettiler. Düzyol mahallesinde yapılan deprem konutları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş ve planlanmış. Bu anlamda TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin yıl dönümü münasebetiyle 25 Ocak Pazartesi günü Elazığ’a teşrif edecekler. Bizlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı Elazığ’da karşılayarak Malatya adına müteşekkir olduğumuzu, teşekkürlerimizi Malatya halkı adına sunacağız. Deprem konutlarının bölge insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “ Depremin yıl dönümünde Düzyol Mahallemizi ziyaret ettik. Bilindiği gibi Düzyol Mahallemiz depremde Malatya merkezde zarar gören mahallelerimizden birisiydi. Deprem yaralarımızın bugün geldiğimiz nokta itibariyle sarıldığını görüyoruz, sarılmaya da devam ediyor. Deprem sonrasında geçici çadırlarla beraber 6 bin çadır kurulmuştu. 880 konteyner kırsal mahallelerimizde imdada yetişmişti. Battaniyelerle, çadırlarla vatandaşlarımızın devletimizle el birliği etmişti. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere belediyelerimiz el kol olarak depremzedelerimize sıcak yemek taşımasından yollarına, geçici barınmalarına ve taşınmalarına kadar el kol olmalarını hep beraber görmüştük. Gelinen noktada şunu ifade etmiştik, devletimiz güçlüdür ve bu zararları karşılar. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle yaklaşık 5 bin 699 konutumuzun ihaleleri yapıldı. Konutlardan 400’ün üzerinde konut hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Düzyol gibi kırsal mahallelerimizde çok güzel köyler inşa ediyoruz. Kırsal bölgelerimizde modern, bölgenin şartlarına uygun, sağlıklı ve depreme dayanıklı binalar inşa ediliyor. Bu vesileyle kentsel dönüşümlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gelincik Tepesi’nde de 20 metre genişliğe sahip yol ile birlikte 2 bin 500 konutumuzu yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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