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Darende Tohma Kanyonu turizme açılmayı bekliyor

Malatya’nın Darende ilçesinde uzun zamandan beri bakım nedeniyle kapılı olan Darende Tohma Kanyonu’nun yeniden açılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

MALATYA 15.08.2022, 15:00
Darende Tohma Kanyonu turizme açılmayı bekliyor

Malatya’nın Darende ilçesinde uzun zamandan beri bakım nedeniyle kapılı olan Darende Tohma Kanyonu’nun yeniden açılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Darende Tohma Kanyonu’nun yeniden açılması ile ilgili olarak onarım işinin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde ihale edileceği öğrenildi. Darende turizmi için önemli bir konuma sahip Tohma Kanyonu 2000’li yılların sonunda turizme açıldı. Ancak yıllar sonra kanyon içerisindeki yürüyüş yollarındaki yıpranma sonucu oluşan tamirat işleri dolayısıyla kanyon yürüyüşe kapalı durumda. Gerekli tamirat ve kaya düşmelerine karşı oluşabilecek olumsuz durumları bertaraf etmek amacıyla başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Kanyon’da yapılacak tamirat ve ilave imalat işlerinden sonra ilçeyi gezmeye gelecek binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, kanyonun tekrar turizme açılacağı günü bekliyor.

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