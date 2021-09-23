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Dağdeviren’e şampiyon eldivenler hediye

Kick Boks A Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Yakup Yiğit, Dünya Kick Boks Şampiyonası öncesi ziyaretlerde bulunup, manevi destek alıyor. Yiğit, Türkiye Şampiyonu olduğu turnuvada taktığı eldivenleri, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e hediye etti.

MALATYA 23.09.2021, 12:42
Dağdeviren’e şampiyon eldivenler hediye

Kick Boks A Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Yakup Yiğit, Dünya Kick Boks Şampiyonası öncesi ziyaretlerde bulunup, manevi destek alıyor. Yiğit, Türkiye Şampiyonu olduğu turnuvada taktığı eldivenleri, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e hediye etti.

İtalya’da 15-25 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonası öncesi Kick Boks A Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Yakup Yiğit, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i spora ve sporcuya verdiği önem ve destekten dolayı makamında ziyaret etti.

Yiğit, Türkiye Şampiyonu olduğu turnuvada taktığı eldivenleri Dağdeviren’e hediye etti. İl Emniyet Müdürü Dağdeviren ise polis teşkilatının her daim gençleri desteklediğini ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmeleri içinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Dağdeviren, Türk Bayrağı’nın İtalya’da göndere çektirmesi temennisiyle milli sporcuya başarılar diledi.

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