banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hazine'ye ait denize sıfır arsalar satışa çıktı!
Hazine'ye ait denize sıfır arsalar satışa çıktı!
LPG oto gaza 19 kuruş daha zam!
LPG oto gaza 19 kuruş daha zam!
Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!
Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!

Çınar, ‘aşk yolunda’ filminin oyuncuları ile söyleşi etkinliği düzeledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile oyuncular Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldılar.

MALATYA 22.11.2021, 16:19
Çınar, ‘aşk yolunda’ filminin oyuncuları ile söyleşi etkinliği düzeledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile oyuncular Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldılar.

Malatya Park AVM Fuaye alanında gerçekleşen söyleşiye katılan ‘aşk yolunda’ Sinema Filminin oyuncularından Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’de gösterime giren ‘aşk yolunda’ Sinema Filmi sayesinde Malatya ve Yeşilyurt’un tarihi, kültürü ve doğal zenginliklerini ön plana çıkardıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Malatya Gala Gösterimine katılan sanatçıları ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçenin tarihi, kültürü ve gastronomisini sinema, dizi ve klip gibi sanatsal yapımlarla tanıttıklarını ifade eden Çınar, “ Yeşilyurt Belediyemizin destekleriyle tüm bölümleri Yeşilyurt’ta çekilen ‘aşk yolunda’ Sinema Filminin Malatya Gala Gösterimini büyük bir katılım altında gerçekleştirdik. Ülke çapında yakından tanınan ve çok değerli yapımlarda görev alan değerli sanatçılarımızı gala vesilesiyle kentimizde misafir etmekten ve hemşerilerimizle buluşturmaktan onur duymaktayız. Belediye olarak kültürel, sanatsal ve eğitim gibi alanlarda ilçemizi daha fazla geliştirmek ve isminden söz ettirilmesini sağlamak için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. ‘aşk yolunda’ Sinema Filmimizde bu çalışmaların güzel bir ürünüdür. Köklü bir tarihe, geleneksel bir yapıya, Anadolu medeniyetinin tüm zenginliklerine sahip Yeşilyurt’umuzun var olan güçlü yönlerini sanatın o güçlü yönüyle daha fazla kesime ulaştırmaya çalışıyoruz. Neşeli ve keyif dolu bir senaryo ile izleyicileriyle buluşan ‘aşk yolunda’ Sinema Filminde Yeşilyurt’umuzun doğal hayatı, geleneksel kimliği, yemekleri ve sokaklarından çok güzel kesitlerin yer alması, ilçemizin ne kadar özel ve güzel bir hüviyete sahip olduğunu daha geniş kesimlere ulaştırma fırsatını yakalıyoruz. Malatya’mızın zengin yemek kültürü başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanlarını, kayısısı, kirazı, üzümümü, elması, çileği ve vişnesi gibi tarımsal ürünlerimizin de bu vesileyle tanıtmış oluyoruz. Bu tür sanatsal yapımların çoğalmasıyla yakın zamanda kentimizin farklı yerlerinde çok sayıda sinema ve dizi gibi yapımlar çekilecektir, biz buna inanıyoruz, çünkü Malatya’mız sanatsal çalışmalar için en uygun kentler arasındadır. Belediye olarak ta doğal, tarihsel ve kültürel açıdan tüm zenginliğimizi bu tür destekler ve organizasyonlarla ön plana çıkarma gayretindeyiz, bu yolda da başarılı çalışmaların altına teker teker imza atıyoruz” dedi.

Malatya’da çekilecek sinema ve dizi gibi yapımlara her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Çınar, “ Son 2,5 yıllık dönemde ilçemiz çok değişti, çok gelişti, bizlerde bu değişimi daha geniş kesimlere ulaştırmak içinde sanatsal ve kültürel projelere ağırlık veriyoruz. ‘aşk yolunda’ filmiyle güzel bir başlangıç yapıyoruz, inşallah bunun devamını getireceğiz. Çünkü Yeşilyurt’umuz tarih kokan caddeleri, konakları, müzeleri, evleri ve geleneksel yaşamıyla sinema ve dizi sektörünün ilgisini çekecek bir potansiyele sahiptir. Yakın zamanda çok sayıda sanatsal çalışmaya yine ev sahipliği yapacağız. Malatya’ya gelen sanatçılarımızla da istişare ediyoruz, fikir alış verişinde bulunuyoruz, sohbetlerimizden çıkardığımız sonuçlara desteklerimizi daha farklı bir şekilde artırmayı planlıyoruz. Yapımcılar ve Yönetmenler buraya gelip inceleme yaparlarsa buranın atmosferinin filmler için ne kadar uygun olduğunu yakından göreceklerdir. Film sektörünün dikkatini çekecek doğal bir platoya sahibiz. Belediye olarak ta bölgemizde çekimi yapılacak sinema ve dizi gibi yapımlara her türlü desteği vermeye hazırız. Geçtiğimiz yıllarda yine belediyemizin destekleriyle çekimleri yapılan sinema ve dizi gibi yapımlarında vizyona girmesiyle birlikte ilçemizin tanıtımını daha güçlü bir zeminde ilerletmiş olacağız” şeklinde konuştu.

20 yıl aradan sonra geldiği Malatya’yı çok güzel bulduğunu ifade eden Sanatçı Alev Oraloğlu da katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, Sanatçı Halil İbrahim Kalaycıoğlu ise, “ Sanata ve sanatçıya çok güzel destekler sunan bir Belediye Başkanına sahip olmanız Malatya için bir şanstır. Yeşilyurt Belediyemiz ve hemşerilerimizin bu ilgisi ve alakası bizleri gururlandırdı. Mehmet Çınar Başkanımızın gayretlerini takdirle karşılıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Söyleşiye katılan vatandaşların sorularını cevaplayan Sanatçı Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na, Çınar ve Malatya Park AVM Genel Müdürü Yılmaz Aslan tarafından kayısı paketi hediye edildi.

Çınar, söyleşinin ardından eşi Semra Çınar ile birlikte Tarihi Yeşilyurt Konaklarında misafir ettiği Sanatçı Alev Oraloğlu ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na bölgenin tarihi ve kültürü ile hayata geçen yatırımlar hakkında bilgiler paylaşıp, kayısı paketi hediye etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7