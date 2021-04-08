Çınar, 2.muhtarlar akademisinin açılış programına katıldı

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve iki gün sürecek olan 2.Muhtarlar Akademisi programı açılışına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldı.

2. Muhtarlar Akademisinin açılış programına katılan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yerel yönetimlerin temel taşı olan mahalle muhtarlarımızı millete hizmet yolunda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz ve onların bilgi, deneyim ve tecrübelerinden sürekli istifade ediyoruz" dedi.

Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitim programının açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına başlattıkları hizmet seferberliğinde mahalle muhtarlarında çok ciddi destekler aldıklarını söyledi.

Mahalle muhtarlarını yol arkadaşları olarak gördüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kentimizin en üst düzeyde hizmet alması ve vatandaşlarla aramızdaki iletişim kanallarının güçlü tutabilmenin yanı sıra hizmetlerin koordineli ve planlı bir şekilde uygulanması için muhtarlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Sorunların yerinde tespit edilip, hızlı ve akıcı hizmetlerle giderilme noktasında muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Her türlü platformda muhtarlarımızı yol arkadaşlarımız olarak ifade ediyorum. Yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarımız mahallelerdeki gözümüz, kulağımız ve halkımızla aramızdaki irtibat noktamızdır. İlçemizin tüm yaşam alanlarına hizmetler götürürken muhtarlarımızın öneri ve tavsiyelerini mutlaka alıyoruz. Yeşilyurt eğer bugün yaşam standardı yüksek bir ilçe hüviyetine ulaştıysa, verimli ve faydalı yatırımların sayısı arttıysa, yakaladığımız bu başarı seviyesinde muhtarlarımızın büyük gayretleri vardır. Çözüm odaklı hizmetlerimizin adaletli ve şeffaf bir şekilde uygulanmasında muhtarlarımızla aramızdaki güçlü iletişim ağının önemli katkısı vardır. Bir çok sorunumuzu çözdük ancak hayat devam ettikçe taleplerde artıyor bizlerde bunları planlı bir şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Organize sanayi bölgeleri, verimli tarım arazileri, konutlaşma alanları ve diğer tüm bölgeleriyle hızla gelişip, büyüyen ve tercih edilen Yeşilyurt’umuzu daha fazla geliştirmek için sizlerle birlikte bu değişim sürecine öncülük ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mevzuat ve kanunlarla ilgili yeterli donanıma ve bilgiye sahip olmanın hizmetlerdeki kalite standardının yükselmesinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Çınar, “Bizler her alanda hizmet ederken kendimizi güncellememiz, yeni bilgileri öğrenmemiz ve kendimizi de sürekli geliştirmemiz gerekiyor. İkincisine ev sahipliği yaptığımız Muhtarlar Akademisi de bu açıdan önemlidir. Hizmetteki kalite standardını yükseltmek için bu tür eğitim programlarının sık sık yapıyoruz. Çalışma alanlarımızı daha verimli hale getirmek, vatandaşlarımıza daha bilgili ve deneyimli yaklaşmak içinde bu tür eğitim çalışmalarından çok güzel sonuçlar çıkartıyoruz. Muhtarlarımızın bilgilerini tazelemelerine yardımı olmak, yeni mevzuatlarla ilgili bilgilendirmek amacıyla düzenlediğimiz Muhtarlar Akademisi programıyla muhtarlarımıza yerel yönetim kanunları başta olmak üzere halkla ilişkiler, görev ve yetkilerini kapsayan faydalı eğitim programları düzenliyoruz. Yerel yönetimler, kamu ve kuruluşlar ile meslek örgütleriyle sürekli iletişim halinde olan mahalle muhtarlarımızın daha verimli hizmetler sunabilmeleri içinde gezi, inceleme ve bu tür eğitim programlarının sayısını artırmaktayız. İki gün sürecek olan bu eğitimlerinde muhtarlarımızın daha verimli çalışmalarına katkı sunacaktır. Böylesine faydalı bir programın hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Muhtarlık İşler Müdürlüğümüze, Kent Konseyimize ve bilgilendirme sunumu yapacak olan Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Görevlilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ile Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz da, 2.Muhtarlar Akademisini muhtarlarla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Konuşmaların ardından Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Görevlileri tarafından belirlenen konularda sunumlar yapıldı.