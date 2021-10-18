Çapanoğlu, Vücut Geliştirme Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor

Malatyalı sporcu Edip Çapanoğlu, İstanbul’da yapılacak olan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor.

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası 2022 Mart veya Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Şampiyonaya da Malatya’yı temsil edecek olan 24 yaşındaki sporcu Edip Çapanoğlu, iyi bir derece ile kente dönmeyi hedeflediğini kaydetti. Malatya’da bir otelin fitness salonunda eğitmenlik de yapan Çapanoğlu, ’’Yıllardır spora devam ediyorum. Küçük yaştan beri bu spora meraklıyım. Bu spora sevgim vardı. Hem mesleki anlamda hem ’de kariyer olarak fitness ile uğraşıyorum. Yaklaşık 12 yıldır emek veriyorum” dedi.

“Dünya şampiyonasında Malatya ‘yı temsil etmek istiyorum”

Sporcu Çapanoğlu, Türkiye şampiyonasına hazırlandığını belirterek, “Türkiye şampiyonasında derece yapmayı hedefliyorum. İlk 6’ya girdikten sonraki hedefim ise milli takım seçmeleri. Dünya şampiyonasında derece yapmak için çaba gösteriyorum. Türkiye şampiyonasında Malatya’mızı temsil ettikten sonra dereceye girip sonrada Dünya şampiyonasında iyi bir derece elde ederek kariyerimi yükseltmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Fitness sporundan gençler asla vazgeçmesin”

Çapanoğlu, sporcu gençlere tavsiyede de bulundu. Çapanoğlu, “Bu spor Türkiye’de biraz masraflı bir spor dalı. Biz bu konuda biraz zorlanıyoruz ama yine de hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. Gençler, iyi bir vücuda sahip olmaları istiyorlarsa yarışmalara katılmak istiyorlarsa disiplinli bir şekilde spor yapmaları gerekiyor. Antrenman, beslenme uyku düzeni her şeylerini bu spora vermeleri gerekiyor. Hedeflerine kilitlenmeleri lazım. Ne olursa olsun asla vaz geçmesinler. Maddi sıkıntılar olabilir. Salon eksikliği olabilir. Bunları bahane etmeden, bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum " diye konuştu.