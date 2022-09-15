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Çalınan kredi kartını kullanınca yakalandı
Malatya’da bir vatandaşın cüzdanını çalıp kredi kartından toplamda 2 bin 219 TL işlem yapan zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.
MALATYA 15.09.2022, 13:57
Malatya’da bir vatandaşın cüzdanını çalıp kredi kartından toplamda 2 bin 219 TL işlem yapan zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez Akpınar Mahallesinde bir vatandaşın cüzdanını çalıp kredi kartından toplamda 2 bin 219 TL işlem yapılmasıyla meydana gelen açıktan hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ile ilgili şüpheli Y.B. tespit edilerek polis tarafından yakalandı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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