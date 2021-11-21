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Battalgazi’ye 5 bin metrekarelik yeni bir park daha kazandırıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Fırat Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parkın açılışı gerçekleştirildi. Çocukların büyük bir sevgiyle karşıladığı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’yi güzelleştirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” dedi.

MALATYA 21.11.2021, 13:33
Battalgazi’ye 5 bin metrekarelik yeni bir park daha kazandırıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Fırat Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parkın açılışı gerçekleştirildi. Çocukların büyük bir sevgiyle karşıladığı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’yi güzelleştirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” dedi.

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Fırat Mahallesi Sükunet Sokağın yan kısmında 3 ay önce yapımına başlanılan ve kısa sürede tamamlanan parkın açılışı yapıldı. Mahalle sakinlerinin talebi ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatı üzerine atıl durumda olan 5 bin metrekarelik alana kurulan park içerisinde yürüyüş yolları, spor ve oyun aletleri, dekoratif oturma grupları, modern peyzaj düzenlemeleri ve yeşil alan yer alıyor. Tamamlanan parkın açılışını gerçekleştirmek üzere alana gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder mahalle sakinlerinin büyük bir sevgisiyle karşılaştı. Çocuklar Başkan Güder’i ellerinde Türk bayraklarıyla, sloganlarla karşıladı.

“Parklar insanımızın sosyalleşmesine katkı sunacak”

Parkın açılışına Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

Çocuklar için yapılan hizmetlerin hiçbir zaman boşa gitmediğini ifade den Başkan Osman Güder, “Bugün İnderesi ve Fırat Mahallesi için güzel bir gün. 3 ay öncesinde buraya geldiğimizde vatandaşlarımızın ciddi talepleriyle karşı karşıya gelmiştik. Dedik ki, Cumhur İttifakın olduğu yer güzelleşecek. Her mahallemizde en azından bir parkımız ve sosyal donatılarımızın olması gerekli. Apartmanlarda insanlar bir birlerine yabancılaşıyorlar. Eskiden köylerde herkes birbirini tanırdı. Şimdilerde ise komşu komşuyu tanımaz oldu. Şimdi ise yapmış olduğumuz bu parka herkes gelecek. Bu parkta tanışacaklar. Bu parkta birbirlerinin derdiyle dertleşecekler. İnşallah Battalgazi’yi güzelleştirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bunları da sizlerin istifadesine sunacağız. Amacımız sizin yaşam kalitenizin artması ve yaşamanızı güzelleştirmek. Bu parkımızın ve bundan sonra yapacağımız hizmetlerin Battalgazi’mize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kaymakam beye de çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlere destek veriyorlar. Milletvekillerimiz il dışından olmalarından dolayı açılışımıza katılmadılar ama desteklerini her zaman yanımızda” dedi.

“Çocuklarımızı sevindirmek bizi de mutlu ediyor”

Battalgazi’ye önemli hizmetlerin yapıldığını vurgulayan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran da “Belediyelerimizin yatırım yapmaları çok güzel. Ancak çocuklarımız için yatırımlar daha güzel oluyor tabi ki. Büyük bir heyecanla, ellerinde bayraklarını sallayarak başkan amcalarının onlar için yaptığı park için teşekkür ediyorlar. Çocuklarımızı sevindirmek bizi de mutlu ediyor. Böyle güzel yatırımların devam etmesini diliyorum. Battalgazi belediyemize ve personeline de teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice parklar açarak çocuklarımızın hizmetine sunarız” ifadelerini kullandı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de “Bugün değerli başkanımız Osman Güder’in güzel bir hizmetinin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın başkanım göreve geldiği andan itibaren Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek adına güzel işler yapıyor. Yapmaya da devam

edecek. Geçen günlerde TOKİ bölgemizde ki kütüphane açılışımızı yapmıştık. Bugünde çok güzel bir parkımızın açılışını yapıyoruz. Bu bölgede yaşayan evlatlarımız yarınlara daha iyi hazırlanacaklar. Başkanımıza ve ekibinde teşekkür ediyorum. Mahallemize ve bölgemize hayırlı olsun.” derken, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ise “Cumhur ittifakı Belediye başkanımız Sayın Osman Güder’e böyle güzel ve nezih bir parkı bölgemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışını burada görüyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Mahallem adına teşekkür ederim”

Mahalle sakinleri adına teşekkür konuşması yapan Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner de, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, gönül belediyeciliği anlayışıyla tüm mahalle muhtarları ile yol arkadaşlığı yaparak, muhtarla ele ele verip istişarelerde bulunarak hizmeti ulaştırma noktasında çaba, gayret sarf etmektedir. Hizmetlerine bir yenisini yine mahallemizde ekleyen ve kazandırmış olduğu park için kendisine şahsım ve mahallem adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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